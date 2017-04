Pendicularas Mustér - «I dovra pazienza»

Il crap da fundament dal nov Ressort Catrina è vegnì tschentà. Quai è dentant be in da plirs projects - projects nua ch'ins spetga anc sin decisiuns per pudair cumenzar. Quai pervi da las lungas vias administrativas che dovran tenor l’investider Marcus Weber pazienza.

Oriundamain fissi stà planisà da cumenzar gia la primavaira passada cun las lavurs. Pervi da la planisaziun locala ch'ha duvrà pli ditg fin ch’ella è stada approvada e pervi dal credit davart il rempar per la prevenziun d’auas grondas en la vischinanza è il project dentant sa retardà. Perquai è Marcus Weber ussa fitg cuntent che las lavurs pon propi cumenzar. «Finalmain vesan ins ch’i vegn bajegià insatge ed igl è betg mo da mirar sin plans e controllar finanzas», declera el. Per l'investider èsi er impurtant da dar quell'entschatta ensemen cun las persunas ch'i dovra per realisar il ressort.

Impurtant era per il collavuraturs

Era ils collavuraturs da las Pendicularas Mustér èn conscients ch’il ressort è necessari per las pendicularas e l’existenza da quellas, mo era per l’entira vischnanca. I na dettia nagina garanzia per las plazzas da lavur, ma i dettia segirtad manegian els.

Il ressort

Il ressort cumpiglia 6 chasas cun 142 abitaziuns e 28 chombras dublas da hostel. Il resort porscha plaz per var 600 persunas. Latiers datti ina zona da wellness, dus restaurants, la fatschenta da sport da las Pendicularas Mustér, ina localitad da var 700 meters quadrats per il Coop ed ina lavandaria chemica per il ressort e terzs . L’emprima etappa duai esser a fin sin la stagiun 2018/2019. La segunda in onn pli tard. En tut vegn quintà cun ina investiziun da var 65 fin 70 milliuns per la renovaziun dal hotel existent Ressort Catrina ed il nov resort.

I dovra pazienza

La Svizra saja democratica, qua possia mintgin dar in parairi, di Marcus Weber. Perquai giaja quai adina fitg ditg fin ch’ins possia realisar in project. Ord quest motiv eviteschian tenor el uschia era blers investiders la Svizra. Las lungas vias administrativas e las pussaivladads da far recurs hajan gia fatg che bain inqual chaussa na saja betg vegnida realisada. Actualmain èn las Pendicularas Mustér londervi da chattar cumpromiss cun las organisaziuns d’ambient pertutgant il far naiv en il territori da skis da Mustér. I saja in project indispensabel per las pendicularas. Sche quai na grategia betg, lura stoppian ins ir sur ils cudeschs quai che pertutgia il manaschi d’enviern. Concret vuless quai dir ina digren da plazzas da lavur, ma tenor Marcus Weber è la finamira gist il cuntrari. El è dentant optimist ch’i funcziuna da chattar in cumpromiss e ch’igl è pussaivel da far naiv la fin 2018.

« «Mintgatant hai jau pazienza, e mintgatant perd’jau quella e quai communitgesch jau lura er» » Marcus Weber

President dal cussegl d'administraziun Pendicularas Mustér

Pazienza dovri era tar il project da la pendiculara da Sedrun sin il Cuolm da Vi en il territori da skis da Mustér. La èsi anc da spetgar sin las decisiuns dal pievel da Tujetsch. In plan b per questa pendiculara n’hajan ins anc betg. Na chatta quest project betg sustegn tar ils Tuatschins, sajan blers daners vegnids impundids per la planisaziun, senza la finala era realisar il project.

