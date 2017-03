Plaiv d'Andiast spetga sin fusiun politica, e spargna entant

Ils daners dal Corpus catholicum mancan perquai che la plaiv d’Andiast n'ha betg fusiunà ed è uschia memia pitschna.

Cun l’entschatta da quest onn èn Rueun, Siat, Pigniu e Ruschein s’unids tar ina plaiv. Era Andiast avess pudì far part a quella fusiun da plaivs, per Andiast è la situaziun dentant speziala. La vischnanca politica sa prepara per ina fusiun cun Vuorz e Breil. I fa pia senn da spetgar sche quella fusiun gartegia e la finala era sa drizzar cun la plaiv encunter Breil, di il president da vischnanca e da la plaiv d’Andiast Sievi Sgier.

Daners mancan – uss ha quai num spargnar

Ils daners che mancan uss perquai ch'il Corpus catholicum na sustegn betg plaivs uschè pitschnas sforzi els da spargnar.

Il scenari sco el sa preschenta uss, ha la plaiv d'Andiast chaschunà sezza cun betg fusiunar cun Rueun, Siat, Pigniu e Ruschein, di Placi Berther dal Corpus catholicum.

La collavuraziun cun la plaiv nova da Rueun, Pigniu, Siat e Ruschein funcziunescha per Andiast vinavant. Era senza fusiun, partan els in plevon.

La votaziun davart la fusiun politica da Breil, Vuorz ed Andiast avess da vegnir el decurs da quest onn. Pli exact n'è quai anc betg definì. Per la plaiv d'Andiast pia in temp supportabel, ha Sievi Sgier manegià.

