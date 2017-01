Plirs fieus en ina notg a Sedrun e Mustér

En las vischnancas da Mustér e Sedrun han ils pumpiers gì da sa fatschentar la notg da glindesdi sin mardi cun fieus sin in balcun, en in chamin e tar ina deponia da rument verd.

A Sedrun ha in um remartgà enturn las 10 la saira fim sin il balcun da sia chasa d’ina famiglia. Ils radund 50 pumpiers alarmads hajan lura svelt giu sut controlla il pitschen fieu, scriva la polizia chantunala. Dus umens da 18 e 50 onns han stuì vegnir ospitalisads cun tissientadas da fim.

Quasi il medem mument han ils pumpiers survegnì in alarm pervi d’in brischament d’in chamin a Mustér. Il spazzachamin ha alura pudì stizzar il fieu. Ed en la deponia da la vischnanca da Mustér ha in manischunz d’ambulanza constatà in fieu tar il rument verd. Cun in’acziun sperta han ils pumpiers da Sursassiala pudì evitar donns da material.

