Pro Cassons: Pendiculara futuristica idea fascinanta

La suprastanza da l‘uniun Pro Cassons cun passa 2‘000 commembers sustegna il nov project.

Sco quai che Arno Krucker il president ha ditg ad RTR, saja l’uniun Pro Cassons per la nova varianta proponida da l’Arena Alva e da la vischnanca da Flem. Cassons duaja vegnir pli attractiv grazia a la pendiculara futuristica che po transportar 250 persunas sin duas auzadas en l’arena tectonica Sardona.

2020 betg realistic

Els na crain però betg che quest project possia vegnir realisà fin l’onn 2020. Quai fetschia quitads ad els, perquai che Cassons saja uss plirs onns betg cuntanschibel cun la pendiculara. L’uniun vegnia a s’engaschar per in sperta realisaziun da quest project.

Rimnà in milliun per pendiculara veglia

Pro Cassons ha rimnà in milliun per mantegnair la pendiculara veglia. Ma quests daners na dastga ella dentant betg metter a disposiziun per la varianta futuristica. La raschun è simpla: Quests daners ston vegnir duvrads per remplazzar la suga da la pendiculara veglia da Cassons – per quest intent èn els vegnids rimnads.

L’uniun da sia vart ha fatg la dumonda als donaturs, da surlaschar la donaziun a l’uniun per che quella pudess ademplir era auters duairs turistics. La segunda pussaivladad fiss, ch’ils donaturs survegnian pajà enavos lur donaziun.

Gia dapi otg onns cumbatta l'uniun Pro Cassons per il salvament da la veglia pendiculara da Cassons da l’onn 1956. Quest cumbat è però a fin, cunquai che la pendiculara veglia vegn bajegiada giu questa stad.

