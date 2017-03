Project da fusiun per Breil-Vuorz-Andiast sin maisa

Ier saira ha la gruppa da project preschentà ils detagls; e quai en ina sala da scola plaina a Danis. La vischnanca fusiunada vess num Breil cun 1800 abitants ed in pè da taglia da 100%.

Via da colliaziun dat da discutar

In punct da discussiun è stà ed è anc adina la via da colliaziun da Vuorz a Breil. In um ha crititgà che quella saja in luxus e ch’ins stoppia dar terren agricul per ina cagna. La gruppa da project è dentant da l’opiniun ch’ina fusiun na fetschia betg senn senza ina colliaziun da via directa. Per quella (varianta Migliè 5) èn previsas mesiras per quietar il traffic, per ex. scumandar da charrar per camiuns e bus (excepziun: bus local e vehichels agriculs) ed adattar la signalisaziun.

Scolinas en ils trais vitgs

En connex cun la scola èn ils lieus d’instrucziun fixads:

Scolinas datti a Breil, Vuorz ed Andiast; la primara è a Breil e Danis e la superiura a Danis. La dumonda da transport saja cumplexa, ins possia dentant schliar ella, constatescha la gruppa da project.

6 milliuns per la fusiun

La vopna da la vischnanca fusiunada è: Il sulegl dad Andiast, ils trais culms (ils chavistrads) da Breil e il chastè dal Munt Sontg Gieri da Vuorz.

Per la fusiun datti 6 milliuns francs.

13 parlamentaris

Politicamain sa cumpona la vischnanca nova da la radunanza communala e da la votaziun a l’urna, dal cussegl da vischnanca cun 13 parlamentaris (Breil: 8; Vuorz: 3; Andiast:2) e la suprastanza communala cun 5 commembers (Breil: 3; Vuorz:1; Andiast:1).

Votaziun il zercladur

Proximamain vegn il contract da fusiun elavurà. Il matg datti sairas d’infurmaziun en las singulas vischnancas ed ils 24 da zercladur pon Andiast e Vuorz votar sur da la fusiun, a Breil èsi ils 25 da zercladur la votaziun a l’urna.

Sch’i dat in gea va la fusiun da Breil-Vuorz-Andiast en vigur cun ils 01.01.2018.