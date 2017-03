Proxim plazzal sin via en Surselva

Charrar tras il vitg da Schluein vegn ad esser pli difficil quest onn. Uschia vul la vischnanca sanar la lingia d’aua, la chanalisaziun ed ils passapes sin ina cumpart da la via chantunala. La radunanza communala ha concedì in credit da 489’000 francs.

Uschia ha la radunanza communala approvà il remplazzament e la sanaziun da la via Son Pieder ed approvà ina summa da credit da 297’200 francs, quai scriva l’agentura da novitads rumantscha. Las lavurs èn planisadas sin il tschancun tranter la spartida Via Vitg Dado e Via Son Pieder enfin tar la funtauna en la Via Buortga e vegnan a durar probabel quatter emnas.

Via principala Sur Prada-punt Val Schluein

La via principala sin il tschancun Sur Prada-punt Val Schluein daventa in plazzal. Uschia vegn la chanalisaziun, las lingias d’aua ed il passape remplazzà respectiv construì da nov. Las lavurs duajan cumenzar ils 27 da mars e cuzzar fin ils 7 da settember. La segunda etappa cun la punt vegn sanada immediat suenter. Finidas duajan las lavurs esser en il decurs dal 2018.

Era anc ha la radunanza communala approvà in credit da 37’600 francs per la punt da peduns e velos sur il Rain tranter las vischnancas da Schluein e Castrisch.