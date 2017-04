Purs giuvens - ina spezia rara?

En Svizra datti 53’000 bains purils. Dapli che la mesadad vegnan manads da purs che han passa 50 onns. Purs giuvens èn para scarts, ì dat dentant els.

Paul Caduff ha 32 onns e posseda dapi set onns in bain puril a Morissen. Sustegn survegn el da ses geniturs e da l’amia, la responsabladad è dentant la sia. Sin ses bain da 47 hectaras ha il pur vatgas, che produceschan latg per l’industria, sterlas e nursas.

Daco vulan paucs daventar pur e pura?

N’è la professiun da pur betg attractiva avunda? Ni han ins in fallà maletg dal pur? Quant impurtant èsi d’avair ina purschida supplementara sco ina pitschna butia ni ina stanza per laschar durmir osps? Tge mancass sch’ins na dess naginas purs?

Questas ed autras dumondas vul respunder RTR en il decurs da l’avantmezdi.

Ì dat singuls giuvens che lessan daventar pur

Il siemi da Franco Levy è da daventar pur. El less far l’emprendissadi da mecanist da maschinas agriculas, frequentar dus onns il Plantahof e suenter surprender in bain puril.

Ils animals e las maschinas fascineschan il giuven da 14 onns. Blera lavur e pauc temp liber na fan betg tema ad el. Dad ir cun animals tar il mazler saja necessari, fetschia dentant magari in zic mal il chor, di Franco Levy. Lavurar sco pur saja uschè bel, pervi dals animals, pervi da las maschinas e perquai ch’ins saja l’agen schef.