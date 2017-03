Recurs encunter pendiculara sin il Cuolm da Vi

Il recus è en emprima lingia pervia da la utilisaziun da la zona da ruaus per selvaschinas e betg encunter il project sco tal.

Il WWF, la Pro Natura Grischun, la Fundaziun svizra per la protecziun da la cuntrada e l’organisaziun d'ambient Mountain Wilderness han inoltrà in recurs tar l’Uffizi federal da traffic sco instanza da protesta.

La pendiculara sco tala è betg il crap da stgarpitsch, igl è surtut la moda e maniera co far diever da questa regiun, ch'appartegn tar ina zona da ruaus per animals.

I na tanschia betg da far stritgs sin ina charta. Las restricziuns stoppia vegnir controlladas e cunzunt che la zona da ruaus na vegni betg duvrada da skiunz ni da parasguladers ni d'autras activitads da sport. Sco quai che Anita Wyss dal WWF Grischun ha ditg stoppia quai dar tar surpassaments era sancziuns, sco per exempel prender davent il bigliet da skis.

Entras il recurs en las organisaziuns d'ambient vinavant el process d'evaluaziun e pon uschia era influenzar co l'utilisaziun da quella pendiculara vegn furmada. Il recurs munta betg la fin dal project pendiculara sin il culm da Vi, omaduas partidas en prontas da collavura han ellas confermà a RTR.

