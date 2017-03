Registrà a Disla videoclip cun Ursina e band

Il project «The Chalet Sessions» dat la pussaivladad a musicistas e musicist svizzers da registrar in videoclip da lur musica. Als musicists na custa quai nagut. La fin d’emna è vegnì registrà cun Ursina Giger e band a Disla.

Registrà video clip cun Ursina a Disla 2:53 min, Telesguard dals 22.3.2017

Registrar in videoclip professiunalmain custa bler. Ils iniziants dil project «The Chalet Sessions» fan dentant quai gratuitamain. Els elegian musicists svizzers, van cun quels en lieus spezials da la Svizra e registreschan in videoclip. Sco l’inizianta Soraia Binzagr di, fan els quai en lur temp liber e cun lur agen equipament. «Nus charezzain la musica e la Svizra e perquai faschain nus gugent quai per ils musicists» declera Soraia Binzagr.

In team da professiunals

La gronda part da lur team vegn da Losanna e lavura per il pli professiunalmain en ils secturs da video, respectiv da musica. L’idea saja da sustegnair musicists svizzers e mussar cuntradas e lieus tipics svizzers. Uschia saja quai ina plattafurma nua ch’ins possia scuvrir musicists forsa main enconuschents, di Soraia Binzagr vinavant. Enfin ussa pajan els ils custs ch’els han ord agen satg. «Mo sch’inzatgi ha plaschair da noss project e vul sustegnair nus, po el far quai via nossa pagina d’internet».

Ina onur

Ch’i ha ussa dà l’emprima registraziun en il Grischun è d’engraziar ad Ursina Giger. Ella è vegnida dumandada da far part al project e registrar ina chanzun. Ursina Giger ha lura gidà da tschertgar in lieu spezial ed ha chattà quel a Disla (fracziun da Mustér) nua che ses bab è creschì si. «Igl è in lieu nua ch'jau ma sent da chasa e quai ha giea da far cun autenticitad» declera Ursina Giger. I saja ina onur da vegnir tschernì per far ina tala registraziun en il rom dal project «The Chalet Sessions».

