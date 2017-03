Remo Stoffel ha daditg pajà ses daivet a Val

La vischnanca ha gì raschun da refusar l'iniziativa che pretendeva immediat 6 milliuns da Remo Stoffel.

La dretgira administrativa dal chantun Grischun ha renvià il recurs che la gruppa d’interess ha fatg, perquai che la vischnanca ha refusà l’iniziativa. Ils 6 milliuns ch’ils iniziants vulevan immediat ha la 7132 pajà gia la stad 2016. Pia avant che la vischnanca ha refusà l’iniziativa.

Quai èn stads ils daners restants ord la cumpra da l’hotel Therme. Remo Stoffel aveva cumprà là il hotel Therme per 7,7 milliuns. 1,7 milliuns ha el pajà direct. Per ils 6 milliuns restants aveva la vischnanca concedì ad el in termin da pajament da trais onns. Quai termin ha la vischnanca prolungà, perquai che la vendita era vegnida avant dretgira ed aveva retardà las investiziuns che la 7132 vuleva far.

La gruppa d’interess da Val na vuleva betg mo ils 6 milliuns mabain era ils tschains da retard da 300’000 francs per ils 6 milliuns. Ina pretensiun che la dretgira administrativa ha era renvià. Tschains da retard na pon betg vegnir pretendids entras ina iniziativa. Per quai dessi la pussaivladad dal dretg civil argumentescha la dretgira.

Il daivet che Stoffel ha anc envers la vischnanca da Val ha da far cun la halla polivalenta. La 7132 desista sin il diever da la halla polivalenta, paja dentant tuttina 4,5 milliuns vid quella halla. Quai è sta ina empermischun da Remo Soffel vers la giuventetgna da Val che ha sustegnì el tar la cumpra da l’hotel Therme l’onn 2012. Stoffel paja 1,5 milliuns pli pauc ch'empermess, perquai ch’el desista dal tuttafatg sin il diever da la halla. Quests 4,5 milliuns n’èn anc betg pajads. La vischnanca po incassar els, cura che la halla polivalenta vegn bajegiada e quai è anc quest onn.

