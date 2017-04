Ressort Catrina a Mustér: Cumenzà cun las lavurs

Da cuminanza cun ils collavuraturs da las Pendicularas Mustér, dal Resort Catrina ed ils lavurers da las interpresas da construcziun, è il crap da fundament vegnì tschentà. Per l’investider, Marcus Weber èsi impurtant da far quai en preschientscha da las persunas ch’i dovra per realisar il ressort.

Oriundamain fissi stà planisà da cumenzar gia la primavaira passada cun las lavurs. Pervi da la planisaziun locala ch'ha duvrà pli ditg fin ch’ella è stada approvada e pervi dal credit davart il rempar per la prevenziun d’auas grondas en la vischinanza è il project dentant sa retardà. Perquai è Marcus Weber ussa fitg cuntent che las lavurs pon propi cumenzar. «Finalmain vesan ins ch’i vegn bajegià insatge ed igl è betg mo da mirar sin plans e controllar finanzas», declera el.

Impurtant era per il collavuraturs

Era ils collavuraturs da las Pendicularas Mustér èn conscients ch’il ressort è necessari per las pendicularas e l’existenza da quellas, mo era per l’entira vischnanca. I na dettia nagina garanzia per las plazzas da lavur, ma i dettia segirtad manegian els.

Il ressort

Il ressort cumpiglia 6 chasas cun 142 abitaziuns e 28 chombras dublas da hostel. Il resort porscha plaz per var 600 persunas. Latiers datti ina zona da wellness, dus restaurants, la fatschenta da sport da las Pendicularas Mustér, ina localitad da var 700 meters quadrats per il Coop ed ina lavandaria chemica per il ressort e terzs . L’emprima etappa duai esser a fin sin la stagiun 2018/2019. La segunda in onn pli tard. En tut vegn quintà cun ina investiziun da var 65 fin 70 milliuns per la renovaziun dal hotel existent Ressort Catrina ed il nov resort.

