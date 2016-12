Rico Tuor: Cuntinuar cun las sendas cultural-istoricas?

La dumonda suenter il na al Parc Adula saja: Tgi maina vinavant quest grond project? I dovria uss purtaders novs, di l’anteriur collavuratur dal parc.

Cuntinuar cun intginas parts

Il project da las sendas cultural-istoricas – ch'avess collià las tschintg regiuns en il perimeter dal parc – na possian ins betg cuntinuar en la furma oriunda. Forsa dettia quai ideas per cuntinuar almain intginas parts da questas sendas, per exempel sin il tschancun dal Lucmagn ubain dal San Bernardino.

Daners dal parc èn davent

In problem saja ch’i na dettia betg pli ils 5 milliuns francs (3,5 milliuns ch’eran previs per projects ed 1,5 milliuns per las 18 plazzas) ch’il Parc Adula aveva. Cun quests daners hajan els pudì sustegnair projects da partenaris sco organisaziuns turisticas ed autras instituziuns (Sumvitg turissem, Alp Puzzetta, mirs sitgs) e projects da cultura, scienza e perscrutaziun.

S'engaschar en il svilup regiunal

Rico Tuor vul star en la regiun. El veglia s’engaschar vinavant en il svilup regiunal. En il nov Hotel Medelina èsi previs d’installar in biro per svilup regiunal, e là veglia el lavurar. Plinavant veglia el era lavurar per quest hotel en plazza parziala.

