Schanza da siglir cun skis a Mustér

Ina schanza da siglir cun skis na datti betg a Mustér? Cler datti ina. Dapi var 50 onns. Mo duvrar ella na pon ins betg.



1964 è sa mess ensemen in comité d’iniziativa «Plazza da sport Sogn Placi», uschia èsi da leger en l’archiv communal. Quai comité ha la finala elavurà in project d’in plaz da ballape e plazzas per siglir lung, aut e currer ed ina schanza da siglir cun skis.

Ils indrizs èn vegnids construids en la val S. Placi ils onns 1966 fin 1969 ed han custà tenor il quint final rodund 400’000 francs. Daners eran vegnids rimnads da la vischnanca, dal chantun e l’Associaziun svizra d'educaziun fisica (oz: Swiss Olimpic). Mo il Club da skis, il club da ballape e l’Uniun da gimnastica han era fatg blera lavur cumina per pudair realisar la plazza da sport.

La schanza da siglir cun skis è mai stada en funcziun

In che ha fatg sco giuvenot lavur cumina vid questa plazza da sport è Otmar Wetzel. El po sa regurdar che la schanza da siglir cun skis saja cunzunt vegnida realisada perquai ch’igl era pli simpel da recaltgar subvenziuns.

La lingia da la schanza n’haja suenter la construcziun dentant betg constà. Quai confirma era Rico Flury ch’era da lez temp il manader da la scola da skis. Ils responsabels hajan betg prendì giu la schanza, perquai ch’il lieu da sa tschentar n’avevi betg avunda pendenza e quai eri malsegir. Pertge che la schanza da siglir cun skis n’è betg vegnida curregida n’è betg stà d’eruir. Probabel èsi stà ils custs che han impedì la correctura.

Anc adina da vesair

Ussa, var 50 onns pli tard, n’è da vesair davent dal plaz da ballape nagut da la schanza da siglir cun skis. Sch’ins va davent dal plaz da la pitschna val siadora nua che la schanza è vegnida construida, vegn ins suenter var 100 meters tar in mir. Igl è il mir da la sigliera. Davos il mir è emplenì si cun material per pudair dar il sigl. Mo sin quest material èn creschids pegns e badugns da meters autezza.

Il plaz da ballape sez è vegnì duvrà fin enturn l’onn 1989 cura ch’ina part da quest ha stuì guntgir a l'engrondiment dal rempar cunter la lavina da S. Placi.