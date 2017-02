Schluein vul sanar chasa da scola per 1,7 milliuns

La suprastanza communala da Schluein propona ina sanaziun energetica cun isolar tut las fatschadas dal bajetg, construir in nov tetg d’arom cun in implant solar e remplazzar tut las fanestras e portas.

Il bajetg principal da la chasa da scola da Schluein cun las stanzas da scola ed ina halla da gimnastica è vegnida construida l’onn 1975. 20 onns pli tard è anc agiuntà ina annexa per la nova scoletta. Dapi l’entschatta n’è dentant quasi mo vegnì fatg las reparaturas necessarias. Sulet avant 10 onns è il stgaudament d'ieli vegnì remplazzà cun in stgaudament da pellets da lain.

Sanaziun energetica

La chasa n’è quasi betg isolada e las fanestras èn anc quellas dal 1975. La vischnanca dovra blera energia per stgaudar, e perquai ha la suprastanza planisà ina sanaziun energetica da la chasa da scola. Vul dir isolar tuttas fatschadas tenor ils standards actuals e remplazzar tuttas fanestras e las portas che mainan el liber cun products moderns. Plinavant duai dar in nov tetg d'arom, isolà e cun ina installaziun da panels solars. Endadens è planisà da colurar da nov ils sulers ed in nov concept d'illuminaziun cun chazzolas da LED.

1,7 milliuns francs

Tut ensemen custass ina tala sanaziun bunamain 2 milliuns francs. Cun subvenziuns dal chantun e da l’institut d’assicuranza d’edifizis sa reduciss quella summa sin circa 1,7 milliuns francs. Ina summa d’investiziun gronda per la vischnanca, ch’è tenor il president communal Bruno Wellinger dentant era necessaria. Augmentar la qualitad da la scola e mantegnair la valita dal bajetg saja mo in aspect da quella sanaziun. Quellas lavurs sajan era necessarias per sustegnair il svilup da l’entira vischnanca. Schluein haja bleras parcellas da bajegiar per indigens. Famiglias vegnian dentant mo a Schluein ad abitar, sch'i dettia era ina chasa da scola en il vitg.

