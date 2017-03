Sedrun: Domicil exotic per exots

Muettas rientas sgolan tras Sedrun e quai amez enviern.

En il Grischun datti blers utschels tipics ch'ins po observar l’entir onn. Da tschess ed evlas via corvs e pitgalains fin a masets e paslers – il spectrum è larg.

Ina u duas giadas ad onn han ins dentant la pussibilità da vesair utschels pli exotics. Uschia a Sedrun. Là han ins pudì vesair la gievgia passada amez la naiv muettas rientas («Lachmöwe» u larus ridibundus).

Quellas muettas fan da favrer fin matg il viadi dal sid ( da l'Italia u la Frantscha per exempel) envers nord ed han uschia er da traversar las Alps. Normalmain sgolan ils utschels sur ils pass e sur ils culms (Malögia u Lucmagn).

En las davos emnas n'era l'aura dentant betg optimala per sgular, uschia ch'ils utschels han stuì far differents stops. Els èn da viadi en direcziun dals lais en Svizra, sco per exempel il lai da Turitg u il lai da Constanza. Ni vinavant en il nord en direcziun nunenconuschenta.

