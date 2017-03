Sedrun: La racheta da Trump al «Pimp My Schlitte»

Questa fin d’emna ha lieu a Sedrun l’eveniment «Pimp My Schlitte», ina concurrenza da schlieusas - betg dal tut seriusa. Part da quella fa era ina gruppa che ha construì ina racheta.

La racheta da Trump è passa tschintg meters lunga. La part interna è construida en lain e tschintg persunas han plaz là per seser sin sadellas. La part exteriura è curclada cun chartun e davos è montà in zaiver. En quel vulan ils construiders brischar sbrinzlas sco quellas per l’emprim d’avust. Sut la racheta èn ina schlieusa ed in pèr skis.

Vopnas da l'America e da Tujetsch

La racheta è colurada en nair. Davostiers d'ina vart è la vopna americana, da l’autra vart la vopna tuatschina. Il piz da la racheta è colurà en aur.

Preschents en las medias

Nov persunas han zambregià quest object: Tschintg buobs e lur geniturs. Las mammas han era stuì crear las monduras.

Las mascras sajan fatschas da Donald Trump, vitiers vegnan chamischas alvas cun cravattas cotschnas, sco Yvonne Giossi ha ditg a RTR. Ses figl Nicolai di, ch’els hajan tschernì quest tema per «Pimp My Schlitte» perquai che Trump saja preschents bler en las medias.