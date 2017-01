Sedrun: Residenza da seniors dovra sustegn da la vischnanca

Questa residenza custa circa 8 milliuns francs. Ella custa pli pauc che previs, perquai che la Banca Raiffeisen duai surprender in local en il bajetg. Tuttina na po la fundaziun Puntreis betg finanziar l'entir project senza agid da la vischnanca da Tujetsch.

Puntreis ha daivets

Il motiv saja che la fundaziun Puntreis ha daivets da 12 milliuns francs, di il president Clemens Berther. Els possian contribuir 4 milliuns francs per la residenza da seniors a Sedrun.

L’autra mesadad stoppia la vischnanca da Tujetsch metter a disposiziun, saja quai sco emprest ubain sco garanzia da deficit. In pign dischavantatg saja ch’i sa tractia d’in emprest senza tschains, e quai saja quai che custia a la vischnanca, manegia Berther.

Tenor las cifras pertutgant chasas da tgira ch'il chantun ha preschentà 2012 dovran las vischnancas Tujetsch, Mustér e Medel mo pli 58 letgs da tgira. La consequenza è che Tujetsch n'ha betg pudì realisar ina nova chasa da tgira cun 17 letgs. Enstagl d'ina chasa da tgira vul la fundaziun Puntreis realisar ina residenza da seniors a Sedrun.

En cas da basegn era per persunas giuvnas

Sche tut va sco previs duain las lavurs da construcziun cumenzar l’avust 2017 ed esser terminadas la fin dal 2018. La residenza da seniors a Sedrun ha 17 abitaziuns (ina per il pedel). Sut la residenta datti ina garascha, en il plaunterren ina butia cun café ed in local pli grond per ils cussadents.

Sch’i na dettia avunda seniors ch'han interess, pudesssan ins era laschar a fit ella a persunas pli giuvnas, ha il president da la fundaziun Puntreis ditg ad RTR.

