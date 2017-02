Sibla 2017: Gronda confusiun – super explosiun – mega fusiun

Fusiun en la Cadi, Parc Adula ubain situaziun dals hotels sisum la Cadi: Quai èn intgins dals temas che la gasetta da l’Uniun da tschaiver Mustér tracta.

Il Siblus fora e dat stritgadas, e sch’ins possia rir, alura sajan ins mitschà, cas cuntrari pertutgà. Cun quest pleds fa la gasetta da tschaiver attent a lecturas e lecturs. Ella prenda sin la corna fatgs e schabetgs publics e persunals da l’onn passà.

Confusiun – explosiun – fusiun

En connex cun l’iniziativa per contractivas da fusiun en la Cadi constatescha il Siblus ina “gronda confusiun – super explosiun – mega fusiun”. Mo ils da Tujetsch na veglian betg la fusiun, almain quels da la politica; ils da Medel na hajan anc detg nagut; ils da Mustér na sappian propi e quels sut la Punt gronda hajan da sa revegnir da las votaziuns dal Parc Adula. Ed sa chapescha che quel è era in tema.

Teo Luor ha manà la muntanera or dal Parc Adula

Il Siblus constatescha che co il pli grond scriptur contemporan sursilvan (Teo Luor) haja manà la muntanera a la votaziun dal parc haja sumeglià a la fugia dals Israelits ord l’Egipta. Mo sco quai para saja el vegnì pladì sco manader dal center per requirents d’asil e scolast da rumantsch en Bogn Tenigia.

Sursiglir cuntegn supplementar La Sibla ... ... vegn squitschada en 550 exemplars e vendida a partir da questa sonda en la stizuns da Mustér e conturn. Ins po dentant era cumprar ella via iTunes ubain GooglePlay electronicamain. Ella custa 8 francs. Las entradas servan a l’Uniun da tschaiver Mustér per finanziar las occurrenzas da tschaiver.

I dat dentant anc dapli sur da la hotellaria sisum la Surselva, per ex. ch’i dettia agid da svilup per Mustér, ch’il “hotel dals Belgiers” vegnia fatg plat ubain che las garaschas dal Disentiserhof èn avertas, malgrà ch’il hotel è serrà.

Co ins transporta la selvaschina en la Val Medel – ed autras caricaturas

Ed en la Sibla 2017 pon ins era admirar pliras caricaturas, per ex. co ins transporta la selvaschina en la Val Medel, activitads en l’avegnir en la chasa da vegls ubain tge metodas che las puras modernas da Mustér han per ir cun lur animals tras il vitg.