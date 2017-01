Stgaudar gida encunter lingias d’aua scheladas

Tenor meteorologs è l’enviern 2016/17 il pli fraid enviern dapi 30 onns. Quai sentan era ils installaturs sanitars, che han adina puspè da sglatschar lingias d’aua en chasas.

Tenor Iso Caduff, installatur sanitar a Glion, è il meglier ch'ins sa far per che las lingias d'aua en chasa na schelan buc en è da stgaudar ils locals periclitai sco per exempel il tschaler. Stedi laschar cular in zic aua gida era, en regiuns cun pauca aua na saja quai dentant betg ideal. Bleras autras schliaziuns na dettia betg.

En chasas ni abitaziuns da vacanzas che vegnan betg stgaudadas l’entir temp stoppia vegnir controllà regularmain las lingias d’aua. E per prevegnir donns pli gronds: serrar il conduct d’aua principal. El cas ch’in conduct d’aua schloppa na dettia uschia betg ina inundaziun en l’entira chasa.

Bischens da plastic enstagl da metal

Ina pussaivladad d'evitar in pau il problem da lingias d'aua scheladas è da na betg installar lingias da metal mabain lingias da plastic. Tenor Iso Caduff vegnan talas lingias savens installadas en chasas novas ni chasas che vegnan renovadas. Las lingias da plastic vegnan lura era gest isoladas bain, uschia ch'i dat strusch problems cun lingias scheladas. Il dischavantatg: Ina lingia da plastic schelada è pli cumplitgada da sglatschar.

