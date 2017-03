Sulet la tschajera ha franà la Trofea Péz Ault

Radund 170 curridras e curriders, da quai passa 30 Ollandais, èn sa participads a la Trofea Péz Ault 2017, ina cursa cun skis da turas en la regiun dal territori da skis a Mustér. La Trofea Péz Ault aveva giu premiera il 2010 e tutga ussa gia tar in termin fix a la fin da la stagiun d’enviern.

La sfida da segirezza – il schef da cursa da la Trofea Péz Ault 5:08 min, Actualitad video dals 26.3.2017

Ils davos onns èn las rutas adina puspè vegnidas optimadas uschia che quellas adempleschan actualmain tuttas pretensiuns d’ina gronda cursa da skis da turas. Quai vulan ils organisaturs cun Leo Condrau a la testa nizzegiar per organisar il 2019 ina cursa da la cuppa mundiala.

Quest onn han ils participants pudì eleger tranter duas differentas rutas. La ruta «Verclisa» ha manà ils sportists sur ina distanza da passa 14 kilometers e bunamain 1’700 meters differenza d’autezza da Caischavedra via la Val Verclisa sin il Péz Ault ed enavos sur Gendusas fin a Caischavedra. La ruta «Gendusas» cun ina distanza da bun 8 kilometers e 700 meters differenza d’autezza ha cumenzà a Gendusas e manà sur La Muotta e Lai Alv enavos fin a Caischavedra.

L’ediziun 2017 saja grategiada grondius, di il president dal comité d’organisaziun Leo Condrau, cun ina pitschna excepziun. Encunter mezdi è la tschajera vegnida pli e pli ad aut ed ha uschia sfurzà ils organisaturs d’interrumper la cursa in zic pli baud che giavischà. La gronda part dals participants aveva dentant gia cuntanschì l’arrivada.

Rangaziun da la Trofea Péz Ault 2017

La sfida da segirezza

La responsabladad dal schef da cursa da la Trofea Péz Ault è gronda. Per la segunda giada ha Giochen Bearth da Sumvitg surpiglià quella sfida. Nus vain accumpagnà el in di avant la cursa per mirar sche tut è pront per l’otgavla ediziun da la Trofea Péz Ault.

In participant è Marco Schmed

Marco Schmed da Mustér prenda gia part per la 7avla giada a questa cursa cun skis da turas. Mo questa giada èsi ina premiera per el: El ha elegì la varianta greva cun 14 km.

