Sumvitg: Nova gruppa da teater fa teater en il teater

«Tut mo teater», uschia sa numna l’emprim toc che la nova Gruppa da teater Sumvitg preschenta al public.

A Sumvitg è vegnì fundà ina nova gruppa da teater. Questa sa preschenta per l’emprima giada e quai cun la cumedia «Tut mo teater» da l’autur Arno Boas. En il toc vai per ina gruppa da teater che po festivar il giubileum da 10 onns e vul per quai intent preschentar in toc. Quel è dentant i a perder, uschia che las turbulenzas cumenzan. Era suenter avair chattà in toc, na datti betg pli paucas turbulenzas.

Mintga dus onns teater

venderdi, 4.3.2017, 20:00

sonda, 25.3.2017, 20:00

dumengia, 26.3.2017, 14:00

venderdi, 31.3.2017, 20:00

sonda, 1.4.2017, 20:00

L’idea da fundar ina gruppa da teater a Sumvitg è naschida entras il teater che l’Uniun da dunnas ha mussà avant trais onns. Las persunas cumpigliadas lezza giada han gì gust e tschaffen da far vinavant teater ed uschè è vegnì fundà in'uniun, declera il president Flurin Candinas. La gruppa dumbra 25 commembras e commembers da differentas vegliadetgnas. Tenor el ha la gruppa anc potenzial da crescher, interessents sajan bainvegnids. Tenor Flurin Candinas èsi previs da far mintg’auter onn teater e quai il pli probabel cumedias.