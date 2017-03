Suraua: Ina pagina d‘internet per 4 uniuns

A Suraua èn bleras persunas en pliras uniuns, quai ha simplifitgà la pagina communabla.

La fracziun Suraua da la vischnanca Lumnezia ha quatter uniuns. Gia dapi onns lavuran quellas uniuns stretgamain ensemen. Ussa han ellas era in pagina d’internet communabla.

Il december 2016 ha l'uniun da giuventetgna partì ora ina cudeschet cun tut las occurrenzas da las quatter uniuns. Quai ha gì in bun resun tar la populaziun. Ins ha dentant vis spert, che midadas da termins na pon betg vegnir fatgas en il cudeschet.

La schliaziun: Ina pagina d’internet communabla. Las quatter uniuns han decidì e Gian Carlo Albin, il president da l'uniun da giuventetgna e da la musica da Suraua, ha chattà ina schliaziun. La pagina sviluppada da la fatschenta indigena Nervenschoner Informatica ScRL è ina pagina spezialisada per uniuns. Cler è era, che sche quatter uniuns èn da la partida, san ils custs vegnir partids. Ils custs muntan a 1'000 francs per la pagina sco tala e suenter 125 francs ad onn per hosting e per la domena.

Las emprimas reacziuns sin la pagina da las quatter uniuns sajan stadas positivas, ha Gian Carlo Albin manegià.

