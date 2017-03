Surrein: Mecca da chantaduras e chantadurs da chors

En trais dis han 25 chors dal District da chant Surselva registrà in disc cumpact.





Il District da chant Surselva festivescha quest onn 150 onns. L'onn da naschientscha exact n'è betg enconuschent, ins sappia dentant che l'onn 1868 haja gia dà ina festa da chant. I stoppia avair dà il district Surselva almain in onn avant pia 1867, uschia ha Ewald Vinzens il president dal district declerà quest giubileum.

La registraziun dal disc cumpact a Surrein è ina collavuraziun tranter il district da chant Surselva ed RTR. En tut èn 30 chor vegnids registrads mintgamai cun duas chanzuns. Sco quai che Toni Lanz, il responsabel per questa registraziun ha detg, haja el anc mai fatg ina registraziun cun tants chors il medem mument, per in disc cumpact.

Quai disc para da daventar in disc da la superlativa: In document per il chant Sursilvan, uschia hai tunà or dals circuls dals chantadurs e chantaduras.