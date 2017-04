Sursaissa conceda 4,3 milliuns per access a guaud

Plinavant han ils da Sursaissa concedì trais ulteriurs credits d'objects da total passa 800'000 francs ed approvà la lescha da pumpiers.

Il suveran da Sursaissa-Mundaun ha ditg venderdi saira gea ad in credit d'object da bun 4,3 milliuns francs per far accessibel il guaud Friggahüs – Ober Huot. Trais quartas dals custs per sanar la via surpiglian la Confederaziun ed il chantun. A la vischnanca da Sursaissa restan custs da bunamain 1,2 milliuns francs.

Plinavant ha la radunanza communala concedì il credit d'object per il quartier Under Tschappina. La via n'è il mument betg cuvrida e l'aua culla en tuttas direcziuns sin ils prads dasperas. Cun il credit da 260'000 francs duai la via vegnir fatga e cuvrida.

Il stgaudament en l'edifizi polivalent Meierhof duai vegnir remplazzà. Er quest credit da 300'000 francs ha la radunanza communala approvà. Il stgaudament saja gia 25 onns en funcziun ed i dettia adina pli savens disturbis. Quai saja dentant normal tar in'aspectativa da vita da 20 onns.

Ultra da quai duain era las sereneras Valata e Flond vegnir renovadas per 255'000 francs. Ils indrizs electronics saja da basegn da renovar damai che quels hajan cuntanschì lur aspectativa da vita. I dettia adina dapli disturbis ed i na saja er betg pli pussaivel da remplazzar tut la tocca che giaja empaglia. Plinavant vuless la vischnanca pudair controllar suenter las duas sereneras davent dad in lieu, a Valata.

RR novitads 06:00