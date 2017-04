Sursaissa: Tribunal federal refusescha il project Mundaun Lodge

Il Tribunal federal dat raschun a la Pro Natura che ha fatg recurs encunter la lubientscha da bajegiar, che la vischnanca da Sursaissa aveva concedì a la Bianchi SA per transfurmar l’hotel Mundaun a Surcuolm en ina residenza da secundas abitaziuns administradas.

La istorgia da l’Hotel Mundaun ha entschet l’onn 1977, cura ch'il stan da sajettar è vegnì transfurmà en in hotel. Ils onns 80 ha quai hotel era servì per curt temps sco center per requirents d'asil. L’hotel ha pliras giadas midà possessur e dapi l’onn 2014 tutga el a la Bianchi SA.

Hotel en zona d'agricultura

La zona nua che l’hotel sa chatta è dentant adina restada ina zona d'agricultura, ina zona ordaifer la zona da bajegiar. Las pussaivladads d'engrondir quai bajetg èn per consequenza limitadas. Sulet in engrondiment da maximalmain 100 m2 ni 30% da la surfatscha existenta è pussibel. Quellas limitas èn, tar il project da la Bianchi SA, surpassadas pliras giadas.

Uschia argumentescha il Tribunal federal e renviescha la decisiun da la Dretgira administrativa dal Grischun, che aveva dà la lubientscha da bajegiar il favrer 2014. Cun quella sentenzia daventan tut las decisiuns e lubientschas gia concedidas en connex cun quai project obsoletas. Averta resta la pussaivladad d'inoltrar in nov project redimensiunà.