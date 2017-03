Surselva: Il chantun investescha 45 milliuns francs en vias

La primavaira e l’atun sa radunan ils impressaris da construcziun en il Grischun a las radunanzas. Ils impressaris da la Surselva èn stads venderdis suentermezdi a Mustér.

Dapi che l’iniziativa per limitar secundas abitaziuns è vegnida acceptada il mars 2012, patescha il sectur da construcziun auta. Perquai èn ils impressaris da construcziun leds ch’il chantun investescha en las vias, sco Martin Casutt di. El è en suprastanza da l’uniun grischuna dals impressaris e represchentant per la Surselva.

Daners surtut per las vias principalas

2017 investescha il chantun 17 milliuns francs per mantegnair e 28 milliuns francs per renovar vias en Surselva respectiv en il district 6. La gronda part è per renovar las duas vias principalas: 14,3 milliuns èn per la via da l’Alpsu e 5,5 milliuns en la via dal Lucmagn. Per las vias da colliaziun datti 8,5 milliuns.

Forsa reducir persunal

Mo tuttina ston bleras interpresas da construcziun calcular bain. Quellas guardian alura suenter Pasca quanta lavur ch’ellas veglian surprender. I saja dentant era da quellas che stoppian probabel reducir il persunal, manegia Martin Casutt.

Emprendists da miradur mancan

In’autra situaziun che fa in pau quitads, sco igl è vegnì ditg a la radunanza dals impressaris da construcziun en Surselva, è che emprendists da miradur manchian pli e pli. E forsa ha quai in di consequenzas per la scola professiunala a Glion; vul dir: l’emprendissadi da miradur stuess ins lura far en in auter lieu.

