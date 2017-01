Surselva: Tge schabegia cun 10 postas?

Avant in temp ha la Posta svizra communitgà, ch’ella veglia reducir uffizis postals en Svizra. Tenor ina calculaziun dal sindicat per medias e communicaziun Syndicom perdessan almain 18 persunas la plazza en Surselva. Mo la posta a Glion restass anc.

Tenor la Posta svizra n'è decidì anc nagut. Per ellla na sa tractia da nagin tagl radical tar ils uffizis postals en il Grischun. Las infurmaziuns ch'il sindicat Syndicom haja derasà na sajan betg seriusas. Ils chantuns possian s'exprimer davart la futura rait da posta, quai haja la Posta gia ditg l'atun passà.

Betg acceptabel

Il president communal da Mustér Robert Cajacob di dentant che quai na fiss betg acceptabel ord vista dad in subcenter, sche la posta a Mustér vegniss serrada.

Il president da Breil Clau Schlosser manegia che agenturas da posta ubain in servetsch da chasa possian esser ina schliaziun per vitgs pigns, mo betg per Breil cun ses 800 abitants. Ed el sa dumonda tge che resta anc in di en ina vischnanca e tge servetsch ch’i dettia anc, sch’ins cumenza a serrar banca, stizun e posta.

Betg far simplamain agenturas da posta

Il president da la regiun Surselva Ernst Sax di ch’els stoppian discutar quai en la conferenza da presidents e guardar, tge pussaivladads ch’els hajan. Mo era il chantun saja dumandà, perquai ch’in manaschi da la confederaziun stuess ademplir la finala il service public. Tenor ses maini na possia la posta era betg far simplamain agenturas; uschè dettian ins la ristga dal manaschi ad insatgi auter.

La posta ha tschertas libertads economicas

Per il cusseglier naziunal Martin Candinas na fiss quai betg acceptabel da reducir talmain las postas en Surselva respectiv en il Grischun (da 56 a 18 tenor il Syndicom). Nus sappian che postas vegnian serradas ils proxims onns en il Grischun. Il motiv saja che nus visitian e dovrian pli pauc ils servetschs da la posta.

Martin Candinas spera uss che la regenza grischuna fetschia era valair sia opiniun, perquai che els da la cumissiun federala da traffic e telecommunicaziun sajan restrenschids, cunquai che la posta haja tschertas libertads economicas. La cumissiun tractia il fevrer la lescha da posta respectiv il rapport d’evaluaziun. Tenor questa lescha na possian els betg influenzar il dumber da postas, mo els possian influenzar ( e quai veglia el far, di Candinas), ils servetschs che la posta stoppia porscher a la clientella.

La posta svizra na vul dentant anc dir, tge mesiras ch’ella vul prender. Ils proxims mais discutescha ella cun la regenza grischuna, co vinavant.