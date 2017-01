Teater a Mustér: Toc cun parallelas regiunalas

Quest onn vegn preschentà a Mustér ina cumedia ch'ha ina tschert'actualitad: Co duai ina vischnanca investir en l'atgna infrastructura ed en il turissem, cura ch'ils daners mancan?

Il toc «1001 notg en Surselva» è ina translaziun dal toc bavarais «1001 Nacht in Tegernbrunn» da Tobias Siebert. Il toc tracta ina vischnanca ch’avess da far investiziuns en l’infrastructura da la vischnanca e dal turissem, n’ha dentant betg daners per far quai.

Preschentaziuns en halla Cons: sonda, ils 14 da schaner 2017, las 20:00

dumengia, ils 15 da schaner 2017, las 14:00

venderdis, ils 20 da schaner 2017, las 20:00

sonda, ils 21 da schaner 2017, las 20:00

dumengia, ils 22 da schaner 2017, las 14:00

venderdis, ils 27 da schaner 2017, las 20:00

sonda, ils 28 da schaner 2017, las 20:00

Fieu e flomma per ils Arabs…

Mo suenter che dr. Knoll, il possessur da las pendicularas da Merundica (uschia sa numna la vischnanca fictiva), è stà a Dubai en vacanzas, è el da l’opiniun ch’ils Arabs sajan la soluziun. Lezs tschertgian destinaziuns sco quella da Merundica per far vacanzas e per far investiziuns.

Uschia èn tuts fieu e flomma da far tut per ch’ils Arabs vegnian. Mo sco igl è usità en ina cumedia, vegni auter che quai ch’ins quinta.

Translaziun ed adattaziun

Il toc n’è betg simplamain vegnì translatà. El è era vegnì adattà a la situaziun locala. La gronda midada è tenor il translatur Alexi Monn, che dr. Knoll n’è betg in schefmedi d’ina clinica che vul carmalar natiers dapli giasts ed investiders, mabain ch’el è in possessur da pendicularas.

Ma era sch’ins pudessi vegnir a la conclusiun ch’ins enconuschia ina persuna u l’autra en il toc, manegia Alexi Monn:

« Quai è fitg casual. Mintgin è sez responsabel per tge persuna ch’el vesa nua. Quai èn tut persunas da fantasia. » Alexi Monn

translatur dal toc

Fantasia e creativitad hai era uschiglio duvrà per la translaziun. Sco Alexi Monn di, vivian las cumedias da gieus da pleds e quels en tudestg na funcziunian betg per rumantsch. Uschia saja mintgamai da tschertgar novas ideas.

RR actualitad 11:00