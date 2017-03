Teater Valendau – la tschavera dal hentger

La gruppa da teater Valendau preschenta questa stad ina premiera d'in toc istoric, scrit aposta per la gruppa da Valendau.

La gruppa da teater Valendau ha giugà il 2015 dus tocs. Da Hofmannsthal «Bauer Jedermann» e «La visita da la dunna veglia» da Dürrenmatt. Il 2016 puspè dus tocs da renum ed era il 2017 vegn giugà duas giadas. «Amadeus» è passà ed ussa entschaivan las emprovas per la pli nova producziun «Die Henkersmalzeit zu Valendas».

La gruppa da teater Valendau è uschia daventada, entras l’activitad, era attractiva. Cura ch’els annunzian in nov toc s’annunzian persunas per giugar e gidar sco ord dal nagut.

Quai è era ussa il cas tar la pli nova producziun. I dovra passa 40 giugadras e giugaders, e sco quai ch’il reschissur ha ditg haja el sulettamain 3 rollas anc betg occupadas.

Il toc «Die Henkersmahlzeit zu Valendas» è in toc scrit aposta per la gruppa da Valendau. Il toc da Martin Valär tracta la sentenzia da mort per il prinzi da Razén. Quella sentenzia e crudada l'onn 1451 a Valendau, sin il plaz nua ch’i vegn giugà.

Valär ha duvrà ils fatgs istorics e cumbinà quels cun l'istorgia da l’ustiera. Ina persuna dominanta, che ha ils fatgs da l'entir vitg enta maun. Il reschissur Arthur Bühler inscenescha il toc questa stad sin ed enturn la funtauna entamez il vitg da Valendau.

