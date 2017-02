Teater Valendau: Nagina tema d'Amadeus

La Gruppa da teater Valendau ha gia giugà Brecht, Dürrenmatt e Frisch. Inscenar il film «Amadeus» da Miloš Forman è ina successiun logica.

Cun il film sur da las intrigas d’Antonio Salieri, cumponist a la curt da l’imperatur a Vienna, encunter Wolfgang Amadeus Mozart, in giuven cumponist cun dapli talent che Salieri, n'ha il reschissur Miloš Forman gudagnà l’onn 1984 betg main che otg Oscars.

Quest cumbat tranter Salieri e Mozart è dentant pura ficziun. Il film sa basa sin in drama scrit da l’autur englais Sir Peter Schaffer, pia in toc da teater. In toc da teater sco fatg per la Gruppa da teater Valendau.

Mozart suna per propi

Il toc è er vegnì elegì, perquai che Hans-Andrea Buchli fa part da la Gruppa da teater Valendau. Il giuven da 21 onns ha emprais da serrer, en ses temp liber è el dentant in actur da teater e musicist passiunà, che suna plirs instruments. En il toc gioga el Wolfgang Amadeus Mozart, e grazia a sia passiun suna el era tut ils tocs en direct.

Legenda da maletgs Laura Ragettli ei Constanze

RR actualitad 08:00