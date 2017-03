Ted Scapa daventa guardian d’onur 2017

La fundaziun Tur da signal tgina dal Rain dat quest titel a l’artist ollandais che viva dapi blers onns en Svizra. Per el sajan turs da signal in simbol da la vita umana.

Ted Scapa è naschì ad Amsterdam; e durant ses studi è el sa fatschentà cun dissegn, pictura e fotografia. Dapi 1962 viva el a Berna. El ha manà la chasa editura Benteli ed è vegnì enconuschents cun l’emissiun per uffants «Das Spielhaus» en la televisiun svizra. Ses cudeschs e cartoons per uffants sco era sias caricaturas per gasettas naziunalas ed internaziunals dattan perditga da ses umor.

2016 a Mini e Max

Il titel da guardian d’onur ha la fundaziun Tur da signal tgina dal Rain surdà l’emprima giada 2016 als duo artistic Mini & Maxi da la Ollanda.

Quella tur è sin 2046 m.s.m. sin il pass da l’Alpsu. Ella marchescha l’entschatta dal Rain e vul esser in ambassadur activ da la regiun.