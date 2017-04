Territori da skis Andermatt–Sedrun: Collià 2017 en ina direcziun

Las lavurs per colliar ils territoris da skis da Andermatt e da Sedrun progredeschan tenor plan. Quai ha Silvio Schmid, il directur da la Andermatt–Sedrun Sport SA, ditg a RTR.

Las lavurs da planisaziun han cuntinuà durant l’enviern ed era las lavurs sin ils plazzals (en tut 14) han gia cumenzà. Fin la stagiun d’enviern 2017/18 duess la telecabina da 8 Andermatt – Nätschen – Gütsch esser en funcziun. En connex cun quella vegnan era realisads in sutpassadi per colliar la staziun a val cun la staziun da la Viafier Matterhorn-Gotthard ed in parc d’uffants cun ustaria sin il Nätschen.

Collià en ina direcziun

Ultra da quai quinta Silvio Schmid ch’els possian realisar anc quest onn ina sche na betg duas sutgeras tranter Gütsch ed Alpsu (Hinter Bördli – Strahlgand e Vordere Felli – Schneehüenerstock). Uschia fiss il territori da skis Andermatt-Sedrun collià en ina direcziun, vul dir da Gütsch fin al pass Alpsu. L’entira colliaziun en omaduas direcziuns saja probabel realisada pir cun la stagiun d’enviern 2018/19, cura che la telecabina da 10 da l’Alpsu sin il Schneehüenerstock è construida, ha Schmid ditg.

Ina part impurtanta da quests projects èn era las pistas ed ils indrizs da far naiv.

Duas lubientschas mancan anc

Fin uss mancan anc 2 lubientschas da l’Uffizi federal da traffic: Quellas per la telecabina e la sutgera sin il Schneehüenerstock. La Andermatt–Sedrun Sport SA (ASS) quinta dentant da survegnir questas lubientschas primavaira ubain il pli tard la stad.

14 implants

L’entir project da l'ASS cumpiglia 14 implants. En l’emprima etappa vegnan 10 projects d'implants realisads. 4 èn novs, ils auters vegnan remplazzads respectiv renovads. Quai custa ca. 130 milliuns francs (fin uss èn 60 milliuns vegnì investì). La secunda etappa cumpiglia lura implants sin il territori d'Andermatt.