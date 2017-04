Tge duess Laax far cun il gudogn da 1,9 milliuns?

La glieud sin via fa propostas sco sustegnair famiglias pli paupras u era sanar vias en vischnanca.

La vischnanca da Laax serra il quint 2016 cun in gudogn da 1,9 milliuns francs. Las entradas da 18 milliuns francs èn per Laax in nov record. Laax, che ha in pe da taglia da 58 % da la taglia simpla dal chantun, vala lunsch enturn sco lieu attractiv per abitar. Cun quai gudogn extraordinari da la vischnanca crescha l’attractivitad anc ina giada.

La glieud sin via è persvasa che Laax è in magnet, e crescha perquai ad in crescher. Cun ils daners en la cassa communala, e la buna situaziun finanziala en general, creschan dentant era il giavischs.

Gist pliras persunas han manegià che Laax stoppia ussa sanar las vias tras il vitg. E durant questas lavurs era gist s’occupar da la chanalisaziun.

Ils giavischs dals da Laax eran dentant modests. Uschia ha ina dunna manegià: «Nus avain gia tut, dapli na dovri betg.»

