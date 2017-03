Tujetsch di definitiv na a la fusiun Cadi

Sco era gia la suprastanza ed il cussegl communal da Tujetsch, ha la radunanza communala da Tujetsch detg cler na a l’iniziativa 'Fusiun Cadi'.

Venderdi saira ha la radunanza communala da Tujetsch decidì cleramain cun 118 na encunter 11 gea, da refusar l’iniziativa che pretenda da lantschar contractivas pertutgant ina fusiun da las vischnancas da la Cadi. In resultat che na fa betg surstar, cunquai che gia la suprastanza communala ed il cussegl da vischnanca avevan proponì da refusar l’iniziativa.

Cler resultat ina surpraisa

Tant l’iniziant René Epp da Sedrun sco era il president communal da Tujetsch Beat Röschlin n’han dentant betg spetgà in resultat uschè cler. Per Beat Röschlin è quai stà in ferm segn da las votantas e dals votants, ch’els na sajan anc betg pronts per ina fusiun. Il fatg che la radunanza ha acceptà la cuntraproposta senza cuntravusch mussia, che la populaziun veglia bain intensivar la collavuraziun cun autras vischnancas, quai dentant senza ina fusiun.

Cumbatter vinavant

Tenor l’iniziant René Epp vulan ils iniziants cumbatter vinavant per lur iniziativa. Els possian era s’imaginar ina fusiun mo tranter las ulteriuras vischnancas involvidas Medel/Lucmagn, Mustér, Sumvitg e Trun. Las premissas n'èn dentant betg idealas. Sulet Mustér ha dà glisch verda a l’iniziativa. Medel/Lucmagn n’ha anc betg tractà l’iniziativa, e las duas suprastanzas da Sumvitg e Trun han prendì posiziun encunter l’iniziativa.