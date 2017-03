Tujetsch: Guido Monn candidescha per la suprastanza

Oz, 10:44

Hubert Giger

Per las elecziuns dals 2 d’avrigl (emprim scrutini) ha la vischnanca da Tujetsch avunda candidats per la suprastanza e per il cussegl da vischnanca. Quai communitgescha il biro electoral en la Tuatschina.