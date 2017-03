Tujetsch: nov local da restauraziun

Cuschina Menono, uschia sa numna l’ustaria che Mengia Monn ed Erwin Braunhofer han avert en lur chasa a Sedrun.

I na sa tracta betg d’in ustaria sco usità. Perquai er il num cuschina e betg ustaria, decleran Mengia Monn ed Erwin Braunhofer. Mangiar pon ins là, da mezdi u la saira, be sin empustaziun. Lura cuschinan ils dus ustiers in menu per lur giasts. «Nus n’avain betg in stil da cuschina specific», declera Erwin Braunhofer. «Nus cuschinain quai che nus mangiassan er gugent sche nus giessan a mangiar ordaifer».

L’ustaria è en lur atgna chasa, en las localitads d’ina scrinaria che na vegniva betg duvrada pli. L’idea avevan els gia daditg, ma i haja duvrà in zichel temp per realisar ella, di Mengia Monn. I saja er stà ina sfida da prender il maximum pussaivel or da las anteriuras localitads.