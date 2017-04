Tujetsch: Signal positiv per la pendiculara Sedrun - Cuolm da Vi

Mesemna, 12.4.2017, 23:08

Hubert Giger

Il cussegl da vischnanca da Tujetsch ha approvà il plan da zonas ed il plan d’avertura per la pendiculara Sedrun/Salins – Cungieri – Cuolm da Vi; e quai cleramain cun 11 encunter 0 vuschs. Quai saja in pass intermediar per stgaffir la basa legala ch’ins possia lavurar enavant vid il project.