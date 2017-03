Tujetsch vul dar 9,6 milliuns per residenza da seniors

Quels dis ha la suprastanza communala da Tujetsch communitgà che la finanziaziun daventa concreta. Il bajetg da la residenza sco era il manaschi vegn surdà ad ina societad d’aczias.

Reserva da 2,5 milliuns e garanzia da 7 milliuns

Trais partenaris gidan a finanziar la residenza da seniors a Sedrun. L’impurtant è la vischnanca da Tujetsch che stat buna per la gronda part da la summa, per 9,6 milliuns francs. Quella vegn finanziada dad ina vart cun ina reserva da 2,5 milliuns per projects communals e da l’autra vart cun ina garanzia da la vischnanca da 7 milliuns.

Garanzia per la societad d'aczias

La raschun che la vischnanca surpiglia la gronda part da la summa saja ch’ella ha cundiziuns privilegiadas da finanziar quest project. Ed i saja sa mussà spert ch'in partenari duess prender a mauns la finanziaziun principala, di il president communal da Tujetsch Beat Roeschlin. Plinavant na saja nagut spezial ch’ina vischnanca dettia ina garanzia. Cun questa garanzia possia la societad d’aczias finanziar sa sezza.

Banca Raiffeisen surpren in local

Il secund partenari è la fundaziun Puntreis. Ella haja investì ca. in mez milliun francs en il project. Pli baul aveva quai gì num che la fundaziun Puntreis surpiglia 4 milliuns francs e la vischnanca da Tujetsch era 4 milliuns. Mo cun quest model da finanziar la residenza fissi stà memia cumplitgà, perquai sajan els sa decidì che la vischnanca finanzieschia la gronda part dal project, di il president.

Il terz partenari è la banca Raiffeisen. Ella vegnia en in local dal plaunterren da la residenza da seniors e quest local paja la banca. Mo Roeschlin na po betg anc dir da tge summa ch'i sa tracta.

Abitaziuns cun in tschains raschunaivel

La finamira da questa finanziaziun saja da metter a disposiziun abitaziuns cun in tschains raschunaivel als cussedents. En tut datti 17 abitaziuns (ina per il pedel). En il plaunterren datti in local per la banca, in grond local per ils cussedents ed ina stizun cun café. Previs èsi da cumenzar a bajegiar l’avust. Mo l'ultim pled en chapitel ha il pievel tuatschin.

RR actualitad 08:00