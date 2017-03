Val Sumvitg: Perquai che la via è serrada ha la Axpo stuì reagir

Oz, 16:46

Hubert Giger

Sin il tschancun dad Acla Mulin, curt avant il Bogn Tenigia, è la via interrutta. La sonda avantmezdi dals 11 da mars èn crappa e grippa sut la via glischnadas a val. Alura han las autoritads communalas serrà la via per il traffic e per peduns.