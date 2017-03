Val: Via libra per far la fundaziun Therme

La radunanza communala da Val ha approvà da cumprar la Therme a Val per 1 franc e quai cun 214 gea encunter 8 na.

La Therme po ussa vegnir transferida en ina fundaziun che sto anc vegnir fundada. Far diever da la Therme dastga vinavant mo la 7132 SA. La 7132 SA è dentant era responsabla per renovaziuns e mantegniment da la Therme. Il contract da servitut regla plinavant las cundiziuns da far diever dal bogn termal per indigens e giasts d'auters hotels da Val. Sur da quai contract da servitut pon ils da Val betg votar, quest contract vegn suttascrit dal cussegl d’administraziun da la fundaziun, e la 7132 SA.

La cuminanza da Val stat davos questa fundaziun per la Therme. Sulettamain avessan ils hoteliers gugent garanzias che lur giasts dastgan er far diever dal bogn termal per in pretsch favuraivel. Questa garanzia na poss'ins dentant betg dar, manegia Stefan Schmid il president da vischnanca. Cun il contract da vendita dal Hotel Therme avant tschintg onns saja vegnì garantì a la 7132 SA che sulettamain ella haja il dretg da diever dal bogn termal. Cun cumprar enavos la Therme vegn quest dretg betg schliads. Co il contract da servitut vesa la finala ora quai n'è anc betg cler.

Qua chattais ina cronica da Val Son Pieder e da Remo Stoffel.

RR actualitad 06:00