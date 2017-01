Via da Val S. Pieder vegn sanada

La regenza grischuna ha concedì in credit da 5,6 milliuns francs per ils custs da sanaziun

La regenza ha approvà il project per la correcziun da la via da Val S. Pieder cun intginas permissiuns spezialas e cundiziuns. En spezial vai per l'access da Munt e Lunschania nua che la via è stretga e nunsurvesaivla. Vitiers ha la via er donns e defurmaziuns pervi da schelira. Plinavant vegnan construidas novas punts a spunda cun ina lunghezza totala da var 148 meters.

Ultra da quai èn planisads mirs da crappa natirala da la vart da la muntogna e da la val d'ina lunghezza da var 241 meters, e las punts existentas Mülitobel e Ronggtobel vegnan schlargiadas da tuttas duas varts. Tenor il preventiv muntan ils custs previsibels a 5,6 milliuns francs.

RR novitads 12:00