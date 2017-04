Voluntaris per la Festa da chant sursilvana 2017

La festa da chant sursilvana 2017 ha lieu a Falera. Il vitget cun 600 abitants spetga pli che 1‘000 chantaduras e chantadurs. Qua dovri l’agid da tuts.

Venderdi e sonda ils 9 e 10 da zercladur ha lieu a Falera la 45avla Festa da chant dal district Surselva. Il chor viril-baselgia da Falera è responsabels per l'organisaziun ed els spetgan pli che 1'000 chantaduras e chantadurs da 32 chors. Cun anc vitiers in per tschient visitaders è quai ina gronda festa per il vitget cun ses ca. 600 abitants. En tut planisescha il comité d’organisaziun cun 200 voluntaris.

Tut ils commembers en acziun

La festa da chant vegn organisada dal Chor viril-baselgia Falera, in chor cun 30 commembers. Quels èn gia tuts engaschads, saja quai en il comité d’organisaziun ni sco lavurers durant la festa. Era la musica da Falera e scolaras/scolars da la scola superiura gidan gia il chor d’organisar e manar tras la festa. Plinavant hajan pliras uniuns da Falera surpiglià differents stans d’alimentaziun e bavrondas. Tenor il vicepresident dal comité d’organisaziun Marc Cabrin na tanschia quai dentant betg. Els sajan anc a la tschertga da 20 enfin 30 voluntaris.

Bajegiar si e giu

Ils voluntaris dovra Marc Cabrin il di da festa per lavurar sin las cassas, per reglar il traffic u era per survegliar ils locals da preparaziun e chant dals chors. Ma era durant la construcziun dal vitg da festa durant 1 emna avant il di principal e 1-2 dis suenter la festa da chant per far urden.

Sche il comité d’organisaziun na chatta betg ils voluntaris che mancan anc, na saja quai betg in problem. La festa da chant vegnia en mintga cas ad avair lieu. Els hajan avunda voluntaris, mintga voluntari dapli gidia dentant da reparter las lavurs sin pliras persunas.

Festa d’engraziament

Mintga voluntari che lavura tar la Festa da chant sursilvana 2017 survegnia in t-shirt da l’occurrenza e bons per da magliar e da baiver durant la festa. Ultra da quai vegnia era organisà insacura suenter la festa da chant ina festa d’engraziament per ils voluntaris.

