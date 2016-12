Vuorz: Fin dal biohotel Ucliva?

Quest hotel ch'è sa posiziunà surtut cun products regiunals biologics è en las stretgas. Els sajan insolvents, scriva la suprastanza da la Corporaziun Ucliva en ina brev als commembers.

Memia paucas pernottaziuns

Dapi onns hajan els adina puspè communitgà ch’il hotel haja memia paucas pernottaziuns (22 chombras cun 60 letgs) e na genereschia betg avunda liquiditad per manar quel e per mantegnair la immobiglia. Bun fiss stà sch'els vessan pudì occupar ils letgs per ca. 65-70 pertschient, ha il president ad interim Peter Stüssi ditg ad RTR.

Gia il matg 2014 vevan els scrit en ina brev als commembers da la corporaziun che «quai na vesia ora bain per la Ucliva». Mo grazia a donaziuns ed emprests cun bunas cundiziuns hajan els pudì cuntinuar.

500'000 francs per cuntinuar

Uss stoppian els decider tge far, di Peter Stüssi. Perquai clomia la suprastanza ad ina radunanza generala extraordinaria ils 21 da schaner 2017. Lur proposta saja da serrar il hotel, nun ch'i dettia anc ina schliaziun. Sch’els survegnissan 100’000 francs pudessan els anc tegnair avert l’hotel per in temp e cun 500’000 francs pudessan els manar vinavant el cun structuras novas. Quai saja dentant l’ultima pitschna speranza, di Stüssi.

Daivets da 186'000 francs

Il quint provisoric dal 2016 mussa ina sperdita da 1'716 francs. La sperdita da bilantscha cumulada fa 590’000 francs tar ina chapital dad 881’000 francs (fin da november). Ma tenor la suprastanza stoppian ins quintar cun ina sperdita da 150’000 (valita da la immobiglia: 1’594’000 francs). Il daivet munta a 186’000 francs (senza resguardar custs da manaschi e mantegniment, custs d’energia e d’aua, tschains etc).

L’hotel Ucliva exista dapi l'onn 1983. L'onn 2010 hajan els renovà el per ca. 800’000 francs, ha il president da la Corporaziun Ucliva ditg. Actualmain haja la corporaziun 950 commembers.

