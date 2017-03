Vuorz: Reavertura da l‘Hotel Ucliva cun nova fittadina

Ils 2 da zercladur avra il bio-hotel Ucliva Vuorz la stagiun da stad cun Ursula Wilhelm sco nova fittadina.

Gia dapi in temp è enconuschent che l’Hotel Ucliva ha problems finanzials. Ils 20 da mars ha la cooperaziun Ucliva, la possessura da l’hotel, perquai decidì da serrar las portas avant che la stagiun d’enviern è finida per propi. Quai pervia da la mancanza da pernottaziuns, in concept betg confurm al temp sco era problems da manaschi.

Era n’era i betg cler, sche l’Hotel Ucliva avria insumma puspè sias portas. Tenor il president ad interim da la cooperaziun Ucliva, Peter Stüssi, dovria CHF 500'000 francs per differentas lavurs da renovaziun vid il bajetg, uschia p.ex. per in nov stgaudament. La cooperaziun saja vidlonder da discurrer cun investiders, il mez milliun na saja dentant anc betg ensemen.

Nova fittadina, nov schlantsch

Uss ha la cooperaziun chattà ina soluziun cun ina nova fittadina, sco Peter Stüssi communitgescha. Aifer curt temp saja stà pussibel d’engaschar Ursula Wilhelm sco nova fittadina da l’hotel. Ensemen cun ella hajan els decis da ristgar la reavertura a l'entschatta da la stagiun da stad, era sch'ils daners per las lavurs da renovaziun necessarias na sajan anc betg sin maisa. La reavertura dal hotel è planisada per ils 2 da zercladur 2017, l’entschatta da la stagiun da stad.

Il lieu gist sper las pendicularas saja in lieu fitg attractiv cun grond potenzial, è Ursula Wilhelm persvasa. La purschida per famiglias e las pussaivladad da manar tras curs e seminaris en las localitads da l’hotel giajan fitg bain cun il concept da la destinaziun Breil/Vuorz/Andiast. Perquai vul Ursula Wilhelm en l'avegnir era coordinar il marketing cun las pendicularas.