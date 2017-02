Zambregiar in char da tschaiver per mantegnair la tradiziun

Sisum la Surselva regia la fevra da tschaiver. Betg mo uffants e commembers da musicas da tschaiver sa legran sin las festas, mabain era las gruppas da creschids che zambregian in char per il til. Ils 'Frabiziechels' da Sedrun èn ina tala gruppa.

En in clavà a l’ur da Sedrun bajegian «Ils Frabiziechels» lur char. Il tema è dentant top secret. Uschiglio fiss la surpraisa futsch. Tant dastgan ins tradir, ils sis umens tranter 28 e 36 onns han duvrà massa palettas, batlinis, colur e terratsch.

Grond ed anc pli grond

Quest onn è il sisavel onn che la gruppa sa participescha al til. Ella ha gia fatg in mir, ina baselgia, ina tschaghegna, ina pitga d’electricitad e l’onn passà in auto, pervi dal scandal da VW. Impunder in pèr fins d’emna per la tradiziun da tschaiver, quai fetschian tuts gugent, di Toni Giossi. Tuts sunavan ina giada en ina musica da tschaiver, ed ussa na laschia il virus da tschaiver betg luc.

Mantegnair la tradiziun

Sper «Ils Frabiziechels» datti era anc la gruppa da creschids «Las vanzadiras» e da nov era anc ina ulteriura gruppa da giuvens. Quai fetschia plaschair, di Rafael Loretz, uschia restia la tradiziun dal til da gievgia grassa a Sedrun viva.

RR actualitad 08.00