Tgenina è la pli chara chombra a Tavau durant il WEF?

Durant il WEF na valan betg pretschs normals; betg en stizuns, betg en hotels ed er betg en abitaziuns. Dentant, èsi insumma pussaivel da chattar la pli chara chombra durant il WEF?

Per gist tradir: Na, jau n'hai betg scuvert, tgenina ch’è la pli chara chombra durant il WEF. Dentant, quai na sa gnanc il landamma da Tavau Tarzisius Caviezel! Quai cun las chombras è numnadamain uschè ina chaussa…

Normalmain è la pli chara chombra durant la stagiun auta la suita dal Grand Hotel Steigenberger Belvédère cun 2’940 francs per notg.

E durant il temps dal WEF han tscherts hotels (sco er il Steigenberger) fatg ina cunvegna cun il forum, da betg auzar lur pretschs da chombras per dapli che 10%. Per evitar che Tavau è in bel di memia char per il WEF. Dentant, tut tgi che posseda ina chombra po affittar quella durant il WEF, uschia che la chara chombra n’è betg da chattar en in hotel da luxus.

«Insaquants bandunan schizunt l'atgna abitaziun»

Sco il landamma Tarzisius Caviezel tradescha, saja quai impussibel da chattar or tgenina ch’è la pli chara chombra. I dettia firmas, per exempel da l'India, che na fetschian nagut auter che d’affittar chombras durant il WEF.

E cunquai che chombras èn stgartas, fan els dar pretschs orrents. I dettia er glieud, persunas da Tavau, che bandunian per l’emna da WEF l'atgna abitaziun, dettian a fit quella e gudognian lura in bel daner – e la firma anc ina giada in bel daner.

RR actualitad 11:00