Arosa/Lai è nominà per il «Swiss Mountain Award»

Il premi «Swiss Mountain Award» vegn surdà per projects innovativs da pendicularas en Svizra che pudessan purtar in stausch innovativ en il svilup da las pendicularas, scrivan las Pendicularas Svizra.

Il «Swiss Mountain Award» è in premi natiunal da l'organisaziun Pendicularas Svizra (SBS) per prestaziuns extraordinarias da la branscha da pendicularas. Premià vegnan projects e prestaziuns che pon purtar in stausch innovativ en il svilup da las pendicularas. Dotà è il premi cun 10'000 francs. Quest onn surdattan las Pendicularas svizras gia per la setavla giada il premi.

Nominads per il premi èn suandants projects:

Schneesportparadies Arosa Lenzerheide (Arosa Bergbahnen AG)

NESSy ZeroE Schneeerzeuger (Bächler Top Track AG)

Geländegängiger Rollstuhl-Seewanderweg 'No limits' (Stockhornbahn AG)

Il premi vegn surdà ils 9 da november a Leysin.

RR novitads 11:00