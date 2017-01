Arosa: Organisar letgs suenter il grond incendi

Il Posthotel ad Arosa era cudischà per 90% per la stagiun d'enviern. Suenter il grond incendi emprova Arosa Turissem ussa da chattar ora tgi che ha insumma fatg reservaziuns en l'hotel e da porscher in'alternativa als giasts.

Era 4 dis suenter l'incendi datti giasts - surtut da l'exteriur - che n'han udì nagut da l'incendi e che stattan cun lur valischas avant la ruina da l'hotel. Quels survegnian sco emprim in cafe e lura emprovia Arosa Turissem da chattar in suttetg per els, declera Pascal Jenny, il directur dad Arosa Turissem. Ils giasts svizzers hajan per gronda part udì da l'incendi e s'informeschian avant che partir per Arosa.

Anc nagina survista da las reservaziuns

Cunquai ch'il Posthotel è cudischà per 90% l'entira stagiun d'enviern, emprova Arosa Turissem ussa da chattar ora tgi che ha fatg tge reservaziuns era a lunga vista. Quai n'è dentant betg uschè simpel: Las datas pon ins reconstruir be per part sur il sistem da reservaziun.

Gronda solidaritad ad Arosa

Hoteliers, possessurs d'abitaziuns da vacanzas e persunas privatas sajan sa mussadas fitg solidarias suenter l'incendi dlas 30 da december ed hajan sa gidà cun chombras, vestgadira u daners per ils giasts ch'ins ha stuì evacuar. Quai hajan ils giasts stimà fitg, accentuescha Pascal Jenny.

