«Best» – Ina giada esser insatgi auter

Oz, 18:01

Angela Hendry

L’emprima ediziun dal festival «Best» dal teater da Cuira ha envidà 13 classas da l’entir chantun Grischun per far teater – tranter autras era 3 classas da Vella. La finamira è da far teater, vesair teater e vegnir en contact cun auters scolars ed autras scolaras.