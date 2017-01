Bolgen Plaza e Bolgen Chalet: «Uschia è quai ina sgnocca»

La saira las 19:00 sto il Bolgen Plaza, il local dad Aprés-Ski a Tavau, serrar sias portas. Quai aveva il Tribunal federal ordinà, perquai ch'il Bolgen Plaza na sa chattava betg en la zona da construcziun. Uss è vegnì construì in chalet dasper il local. In chalet ch'è avert fin las 23:00.

En il Bolgen Plaza è grond manaschi curt suenter las quatter. Gist vis-à-vis en il Bolgen Chalet n'èsi anc betg uschè plain. A las set sto l'ustier Werner Seiler laschar ir l'ultim toc da musica per questa saira. Almain en il Bolgen Plaza. L'idea è ch'ils hosps midan lura vi en il Bolgen Chalet. Quel dastga restar avert fin las 23:00.

Il chalet sa chatta numnadamain en la zona da construcziun e betg en la zona agricula. «Gist las famiglias han pers il pli fitg cun questa decisiun», di l'ustier Werner Seiler. Bleras famiglias vegnivian en il Bolgen Plaza per far tschaina ed ils uffants pudevan giugar ordadora. Tar ils hosps chattia il chalet dentant buna accoglientscha, raquinta Seiler vinavant.

Midar d'in lieu en l'auter è ina soluziun provisorica

El na saja betg in giast regular dal Bolgen Plaza, di in um sin la punt che maina tar il chalet. Dentant vegnia el adina puspè si Tavau en vacanzas. «Uschia è quai ina sgnocca», manegia el. «Ch'ins dastga per 20 onns manar in manaschi sin ina vart dal flum e lura betg pli. E ch'ins dastga suenter tuttina far vinavant tschuncanta u tschient meters pli envi.»

Per questa stagiun è il chalet ina soluziun provisorica. Co ch'i va vinavant suenter cun il Bolgen Plaza na sappia en il mument anc dir nagin, declera Vidal Schertenleib da las pendicularas Tavau-Claustra.

La primavaira vegnian els a giuditgar la situaziun danovamain.

RR actualitad 08:00